"Найжахливіша річ, яку я бачив": у США вперше застосували новий метод смертної кари

Прихильники методу стверджують, що смерть має бути безболісною, проте правозахисники дотримуються протилежної думки

У США вперше застосували новий вид страти — азотну гіпоксію (задушення азотом). Таким чином 25 січня в штаті Алабама стратили засудженого на смерть Кеннета Сміта.

Сміт, засуджений до страти за участь у найманому вбивстві в 1988 році, пережив першу спробу штату стратити його за допомогою смертельної ін’єкції в 2022 році, пише CNN. Згідно з інформацією, опублікованою Департаментом виправних установ Алабами, перед стратою Сміт повечеряв стейком, оладками та яйцями.

Кеннет Сміт. Фото ADOC

"Сьогодні ввечері Алабама змусила людство зробити крок назад... Я йду з любов’ю, миром і світлом, дякую за підтримку, люблю всіх вас", — сказав він в останньому слові перед стратою.

Як сказано у звіті свідків страти, Сміт перебував у свідомості кілька хвилин після подачі газоподібного азоту, він "трусився і корчився на каталці". Після цього було кілька хвилин глибокого дихання, перш ніж воно почало сповільнюватися, "поки не перестало бути помітним для свідків".

Свідок розповів, що Сміт, схоже, затримував подих "настільки, наскільки міг" та "боровся". Духовний наставник Сміта описав смерть більш наочно, заявивши, що це була "найжахливіша річ, яку я коли-небудь бачив". Він був проти страти на тій підставі, що Сміт виправився і повірив у Бога, ведучи благочестиве життя.

За словами преподобного Джефа Худа, Сміт після надягання маски, через яку вводили азот, трясся в конвульсіях при включенні газу. Він неодноразово схоплювався на каталці, задихався і важко дихав.

"Сьогодні ввечері сталося неймовірне зло", — сказав Худ.

Адвокати Сміта намагалися довести, що друга спроба страти порушить Конституцію США. Проте Верховний суд їх не підтримав.

Метод смертної кари через гіпоксію азоту, крім Алабами, прийнято ще у двох штатах — Оклахомі та Міссісіпі. Однак така кара була застосована вперше. Метод полягає в тому, щоб замість повітря подавати в маску, надіту на злочинця, азот. Його прихильники стверджують, що смерть у цьому випадку має бути безболісною, проте правозахисники дотримуються протилежної думки.

Як повідомляв "Телеграф", самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у 2023 році підписав закон про смертну кару для чиновників та військових. Це рішення було прийнято "для посилення протидії злочинам екстремістської (терористичної) та антидержавної спрямованості".