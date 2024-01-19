Викинули тіло померлого на вулицю: поліція Тернопільщини прокоментувала скандал

Пошити поліцію у дурні не вийшло

Суспільного розголосу набуває жахлива історія на Тернопільщині. Загиблого працівника комбікормового заводу вивезли трактором з території підприємства та покинули на узбіччі.

Судмедекспертиза виявила, що чоловік загинув природною смертю без ознак насильства. Про це повідомляє працівник поліції Тернопільської області на своїй сторінці у Facebook.

Усі учасники розслідування сумлінно підійшли до справи й взяли до уваги цікаві факти. Вони вказують на те, що 50-річний чоловік не загинув на тому місці, де його знайшли. Про це свідчить відсутність снігу на одязі та галошах, а також наявність пилу з заводу.

На взутті загиблого не має снігу

"Якщо деякі "хитрі" відповідальні посадовці агрохолдингу сподівалися "пошити" правоохоронців в дурні, то вони глибоко помилилися", — йдеться у повідомлені.

Служба безпеки агрохолдингу відмовилася надавати поліцейським відеоматеріали, мотивувавши тим, що відеокамери протягом останнього часу в них не працюють.

Загиблий працівник комбікормового заводу

Поліція запевняє, що в рамках розслідування правоохоронці принципово підійдуть до цієї справи. Вони встановлять особу та мотив людини, що дала команду викинути тіло померлого чоловіка на вулицю.

За даною справою слідчі відділення поліції №1 Тернополя вже розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над тілом) та за ч. 1 ст. 115 ККУ.

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