Потім отримає помилування Путіна? В окупованій Макіївці військовий РФ ґвалтує місцевих

Серед його жертв — літня жінка

Російський військовий Сударєв Олександр Олексійович, 1999 року народження, який приїхав у тимчасово окуповану Макіївку Донецької області, почав там займатись не тільки виконанням військових обовʼязків. Наразі його розшукують за зґвалтування і не одне.

Зазначається, що попередньо відомо про трьох жертв. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, які й публікують орієнтування на нього.

Як повідомляється, у селищі Ханженкове маніяк вже зґвалтував двох жінок, одну з них — убив, вистреливши у голову. Ще одній дівчині вдалося втекти. Також у мережі пишуть, що серед зґвалтованих ним є літня шкільна вчителька.

Радянський район у Макіївці

Одна з мешканок окупованих територій звернулась до поліцій із заявою про насильницькі дії, вчинені проти неї поблизу авторинку.

З орієнтування, яке поширюють поліцейські, стає зрозуміло, що маніяк з міста Весьєгонськ, Тверської області Росії. Водночас пропагандисти, які також поширюють новину, "делікатно" вказують, що це чоловік у військовій формі, а не військовий.

Самі ж мешканці окупованого міста нажахані та не виключають, що російський військовий міг бути засудженим раніше в Росії, але, приїхавши воювати проти України, отримає помилування російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше "Телеграф" писав, що російських колоніях почали масово відключати опалення на фоні сильних морозів до -35°С. Кремль використовує різке похолодання для того, щоб схилити в’язнів іти воювати в Україні.