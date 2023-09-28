Найманець провів на війні в Україні півроку

У Росії помилували колишнього найманця сумнозвісної ПВК "Вагнера", який у 2018 році вбив свою дівчину. Він був засуджений до 11 років ув’язнення.

За даними російських ЗМІ, мешканця Пермського краю Дмитра Зеленського під час відбування покарання було завербовано до ПВК "Вагнер". Під амністію він потрапив після того, як провів півроку на війні проти України.

Повідомляється, що Зеленський брав участь у другій чеченській кампанії та працював апаратником на заводі у Губасі. Також він періодично проходив реабілітацію у військовому шпиталі у Пермі, де познайомився з Тетяною Мелехіною.

У 2018 році в результаті сварки він задушив 27-річну дівчину. На допиті Зеленський розповів, що з метою приховання слідів злочину він розчленував тіло Мелехіної, провернув його через м’ясорубку, а кістки зібрав у три пакети та викинув у річку. Однак через деякий час він сам вирішив здатися поліції.

Могила вбитої

2019 року суд засудив Зеленського до 11 років позбавлення волі. Він відбував покарання у колонії № 37 під Чусовим, де його у листопаді 2022 року завербували у ПВК.

Мати Зеленського розповіла, що він повернувся до Росії у квітні 2023 року, отримав помилування та поїхав до окупованої частини Луганської області України. За її словами, зараз Зеленський мешкає у місті Антрацит у своєї тітки, а потім планує влаштуватися працювати будівельником в Анапі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії побили до смерті військового, який брав участь у війні проти України.