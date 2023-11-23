Чотири вбивства та канібалізм: путін помилував вже другого людожера, який воював в Україні

Останній вирок передбачав ув'язнення до 2040 року

У росії злочинці, які відправились воювати проти України, продовжують отримувати помилування від диктатора володимира путіна. Зокрема, 44-річний канібал з Сахалінської області Денис Горін, який вчинив декілька вбивств, відправився на війну з Україну, аби зменшити строк ув'язнення.

Наразі чоловік отримав поранення та перебуває у шпиталі. Про це повідомляє "Агенство. Новини".

Денис Горін 24 жовтня 2023 року опублікував у мережі "Однокласники" фотографію у формі камуфляжу з Z-символікою, яке й підтверджує те, що канібал відправився воювати, аби не сидіти у тюрмі.

Останній вирок, який передбачав 22 роки колонії, злочинець отримав у 2018 році. Починаючи з 2003 року, Горіна було звинувачено у вбивстві щонайменше чотирьох людей.

Як пише "Сибір.Реалії", наразі Горін перебуває у шпиталі Южно-Сахалінська з пораненням середньої тяжкості. Про це повідомив його сусід Дмитро. "Вважай, на волі, помилуваний, пів строку як із куща", — додав він.

Перший строк канібал отримав у 2003 році, тоді його засудили на 10 років суворого режиму за вбивство та знущання над тілом. Проте вже через сім років він вийшов із колонії за зразкову поведінку, отримавши умовно дострокове звільнення.

У 2010 ці він знову убив людину — брата чоловіка, з яким сидів у СІЗО. Та цього разу пішов далі та зрізав з ніг трупа м'ясо, яке промив, поклав у холодильник, а пізніше з'їв. У своїх свідченнях він зазначив, що "хотів згадати минулі часи".

Влітку 2011 року Денис разом із братом Євгеном Горіним побив людину — вони хотіли провчити кривдника племінника і напали на непричетну людину, яка перебувала в тій же квартирі. Після побиття Євген Горін перерізав йому горло. Після цього брати поховали тіло на березі річки Лютоги.

У січні 2012 року Горіни зарізали ще одну людину. Пізніше у 2018 році суд засудив Дениса Горіна до 22 років колонії.

Раніше "Телеграф" писав, що у росії випустили на волю сатаніста-розчленовувача Миколу Оголобяка з Ярославля. 33-річний росіянин мав сидіти за ґратами до 2030 року, але пів року відвоював в Україні та отримав помилування від путіна.