Потом получит помилование Путина? В оккупированной Макеевке военный РФ насилует местных

Среди его жертв — пожилая женщина

Российский военный Сударев Александр Алексеевич, 1999 года рождения, приехавший во временно оккупированную Макеевку Донецкой области, начал заниматься не только исполнением воинских обязанностей. Пока его разыскивают за изнасилование и не одно.

Отмечается, что предварительно известно о трех жертвах. Об этом пишут местные телеграммы, которые и публикуют ориентировку на него.

Как сообщается, в поселке Ханженково маньяк уже изнасиловал двух женщин, одну из них — убил, выстрелив в голову. Еще одной девушке удалось скрыться. Также в сети пишут, что среди изнасилованных им есть пожилая школьная учительница.

Советский район в Макеевке

Одна из жительниц оккупированных территорий обратилась в полиции с заявлением о насильственных действиях, совершенных против нее вблизи авторынка.

По ориентировке, распространяемой полицейскими, становится понятно, что маньяк из города Весьегонск, Тверской области России. В то же время пропагандисты, также распространяющие новость, "деликатно" указывают, что это — мужчина в военной форме, а не военный.

Сами же жители оккупированного города напуганы и не исключают, что российский военный мог быть осужденным ранее в России, но, приехав воевать против Украины, получит помилование российского диктатора Владимира Путина.

Ранее "Телеграф" писал, что в российских колониях начали массово отключать отопление на фоне сильных морозов до -35°С. Кремль использует резкое похолодание, чтобы склонить заключенных идти воевать в Украине.