Выбросили тело умершего на улицу: полиция Тернопольщины прокомментировала скандал

Пошить полицию в дураки не получилось

Общественную огласку приобретает ужасная история на Тернопольщине. Погибшего работника комбикормового завода вывезли на тракторе с территории предприятия и покинули на обочине.

Судмедэкспертиза обнаружила, что мужчина погиб естественной смертью без признаков насилия. Об этом сообщает сотрудник полиции Тернопольской области на своей странице в Facebook.

Все участники расследования добросовестно подошли к делу и приняли во внимание любопытные факты. Они указывают на то, что 50-летний мужчина не погиб на том месте, где его обнаружили. Об этом свидетельствует отсутствие снега на одежде и галошах, а также пыль с завода.

На обуви погибшего нет снега

"Если некоторые "хитрые" ответственные должностные лица агрохолдинга надеялись "пошить" правоохранителей в дураки, то они глубоко ошиблись", — говорится в сообщении.

Служба безопасности агрохолдинга отказалась предоставлять полицейским видеоматериалы, мотивировав тем, что видеокамеры в последнее время у них не работают.

Погибший работник комбикормового завода

Полиция уверяет, что в рамках расследования правоохранители принципиально подойдут к этому делу. Они установят личность и мотив человека, давшего команду выбросить тело умершего мужчины на улицу.

По данному делу следственные отделения полиции №1 Тернополя уже начали уголовные производства по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над телом) и по ч. 1 ст. 115 УКУ.

Ранее "Телеграф" писал, что подростки на Днепропетровщине чуть не убили бездомного.