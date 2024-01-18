Загиблого чоловіка кинули в ківш і вивезли на узбіччя: подробиці трагедії на Тернопільщині

Не має людини — не має проблем

На Тернопільщині на узбіччі дороги знайшли мертвим 50-річного чоловіка, який нещодавно влаштувався на роботу на місцеве агропідприємство. Він лежав вдягнений у робочу форму місцевого комбікормового заводу та галоші на дорозі біля села Настасові у снігу.

Тіло загиблого виявили у середі, 10 січня, місцеві жителі. Про це повідомляє портал "Тернополяни".

Очевидців вразило, що у волоссі та на одязі загиблого взагалі не було снігу, і це попри значну глибину кучуругів на узбіччі дороги. Окрім цього, на тілі 50-річного чоловіка виявили сліди специфічного пилу із комбікормового заводу.

Загиблий працівник агропідприємства

Під час розслідування правоохоронці виявили, що загиблий не був офіційно влаштований на агропідприємстві. Під час роботи йому сталого зле і він помер прямо на території заводу. Зі слів місцевих жителів, тіло загиблого один з працівників завантажив у ківш і викинув на узбіччя дороги, а потім повернувся до роботи. Усі ці дії відбулися за особистим наказом колишнього працівника поліції, звільненого нещодавно з гучним скандалом. Наразі він обіймає посаду нового начальника з охорони праці на комбікормовому заводі.

За попередніми даними слідів насильницької смерті не виявлено, тому правоохоронці продовжують розслідування. Вони вже провели обшуки на території заводу, щоб знайти докази смерті робітника на агропідприємстві.

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