Били и насиловали страшными способами: трое подростков в Кривом Роге истерзали женщину (фото)

Причина поступка подростков неизвестна

В Кривом Роге трое несовершеннолетних парней не славянской национальности избили и изнасиловали женщину. Причем действия сексуального характера совершали они подручными средствами.

Об этом сообщают "СВОЇ. Кривий Ріг" со ссылкой на собственные источники. Все трое подростков задержаны.

Изнасилование случилось ночью 11 января в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Несмотря на комендантский час, трое парней 13–15 лет напали на женщину, которая собирала бутылки. Сперва они избили ее до полусмерти, а после решили поиздеваться и изнасиловать. Сначала они использовали для этого ветку и бутылку, а после один из них сделал это и естественным способом.

Пострадавшая женщина

Полиция установила всех причастных, а самого старшего из них задержала по ст. 208. По предварительным данным, именно он насиловал женщину. Двое соучастников тоже находятся под следствием. В сети сообщают, что эти подростки часто ошивались на улицах Кривого Рога: выпрашивали у прохожих деньги, а однажды пристали к подростку и попытались спровоцировать его на драку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепропетровской области пьяные подростки забили товарища на смерть. Свои издевательства они снимали на телефон.