Перші секунди після вибуху у сільраді: з'явилося нове відео, відомо ім'я депутата

Унаслідок вибуху постраждало 26 осіб

Стало відомо, що депутат Керецьківської сільської ради, на Закарпатті, який підірвав три гранати, це — чиновник від партії "Слуга Народу". Його імʼя Сергій Батрин.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко у Telegram. Він зазначає, що на засідання розглядалось питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік.

За повідомленням Гончаренко, депутата, через підступні дії якого постраждало 26 осіб, реанімують. Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, повідомили в Нацполіції.

Місцевий журналіст Віталій Глагола також зазначає, що підривник – депутат Керецьківської сільської ради від партії "Слуга Народу" 12 вересня 1969 р.н., який мешкає в селі Кушниця. Проте його імені та прізвища не наводить.

Його фотографії поширюють телеграм-канали та інтернет-медіа.

Зазначається, що чоловік входить до складу комісії з питань законності, правопорядку, депутатської етики.

Що відбувалось після вибуху

На відео видно, що після вибуху частина людей, вийшла з приміщення, де відбувся підрив гранат, а ті, хто не мав змоги рухатись, залишились там.

Чутно, як люди кричать про те, що не можуть йти та просять викликати швидку допомогу. "А де мої ноги? Мої ноги…", — кричить жінка. Водночас інший чоловік каже, що також не може йти.

Наразі відомо, що всіх постраждалих доставили у лікарню.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що департамент охорони здоров`я ОВА отримав доручення організувати супровід лікування постраждалих від вибуху, забезпечити всіма необхідними медичними засобами, організувати роботу із сім’ями поранених.

Також було скликано термінове засідання Ради оборони області для прийняття невідкладних оперативних рішень.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кропивницькому 12 грудня пролунав вибух посеред вулиці. Внаслідок чого загинув чоловік.