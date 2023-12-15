Депутат підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: поранених десятки (відео моменту вибуху)

Підривника намагаються реанімувати

У пʼятницю, 15 грудня, на Закарпатті, в будівлі Керецьківської сільської ради, депутат підірвав гранати під час засідання. Унаслідок вибуху травмовано десятки людей.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області. На відео видно, що підривник використав три вибухових боєприпаси.

"Внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що об 11.37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.

На відео видно, що чоловік зайшов на засідання та попросив уваги у присутніх, а потім зірвав загвіздки у двох гранат та кинув їх на підлогу. Після перших двох вибухів пролунав і третій.

У поліції додають, що на місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

Раніше "Телеграф" писав, що суд обрав запобіжний захід офіцеру Апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати загиблому помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову. Розгляд апеляції відбувся 4 грудня.