Первые секунды после взрыва в сельсовете: появилось новое видео, известно имя депутата

Впоследствии пострадало 26 человек

Стало известно, что депутат Керецковского сельского совета, на Закарпатье, взорвавший три гранаты, это — чиновник от партии "Слуга Народа". Его имя Сергей Батрин.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram. Он отмечает, что на заседании рассматривался вопрос принятия бюджета на 2024 год.

По сообщению Гончаренко, депутата, в результате коварных действий которого пострадало 26 человек, реанимируют. Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и расследует событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ, сообщили в Нацполиции.

Местный журналист Виталий Глагола также отмечает, что подрывник – депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга Народа" 12 сентября 1969 г.р., который проживает в селе Кушница. Однако его имя и фамилию не приводит.

Его фотографии распространяют телеграммы и интернет-медиа.

Отмечается, что мужчина входит в состав комиссии по законности, правопорядку, депутатской этике.

Что происходило после взрыва

На видео видно, что после взрыва часть людей вышла из помещения, где произошел подрыв гранат, а те, кто не имел возможности двигаться, остались там.

Слышно, как люди кричат о том, что не могут идти и просят вызвать скорую помощь. "А где мои ноги? Мои ноги…", — кричит женщина. В то же время другой мужчина говорит, что тоже не может идти.

Известно, что всех пострадавших доставили в больницу.

Глава Закарпатской ОВ Виктор Никита сообщил, что департамент здравоохранения ОВА получил поручение организовать сопровождение лечения пострадавших от взрыва, обеспечить всеми необходимыми медицинскими средствами, организовать работу с семьями раненых.

Также было созвано срочное заседание Совета обороны области по принятию неотложных оперативных решений.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кропивницком 12 декабря раздался взрыв посреди улицы. В результате погиб мужчина.