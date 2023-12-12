Підірвався на двох гранатах? У Кропивницькому посеред вулиці загинув чоловік (відео)

Особу загиблого вже встановили

У Кропивницькому пролунав вибух посеред вулиці. Внаслідок нього загинув чоловік.

Про це повідомляє "Суспільне". За даними журналістів, які посилаються на коментар правоохоронців, інцидент трапився сьогодні, 12 грудня. На одній із вулиць місцевий чоловік 1986 року народження загинув, ймовірно, внаслідок спрацювання вибухового пристрою.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Більше загиблих та травмованих немає", — сказали журналістам у поліції.

У цей час у мережі вже з’являються відео з місця подій. Там видно загиблого, який лежить посеред дороги. За чутками з місцевих пабліків, ймовірно, йдеться про самогубство. Повідомляється, що чоловік міг підірвати себе за допомогою двох гранат.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині чоловік у військовій формі підірвав бус через гроші. У ході конфлікту з водієм транспортного засобу порушник висмикнув чеку та стався вибух. Пасажир вантажівки отримав тілесні ушкодження, а чоловік спробував втекти. Побачити фото, а також ознайомитись з детальною інформацію з місця подій ви можете, перейшовши на посиланням.