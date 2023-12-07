У Дніпрі мати з маленьким сином вистрибнула з багатоповерхівки: що зараз з дитиною

Жінка загинула на місці від отриманих травм

У Дніпрі лікарі зробили все можливе, щоб зберегти життя пʼятирічного хлопчика, який декілька тижнів тому разом з мамою випав з балкона 12 поверху. Наразі загрози життю дитини немає.

Стан маленького пацієнта стабільний. Про це повідомляє завідувач відділення реанімації, пише Дніпро оперативний.

"Наразі стан дитини повністю стабільний, він одужує. Порушень життєвих функцій у нього не має. Ми очікуємо поки в нього зростаються переломи кісток тазу та гомілки, а потім хлопчик почне проходити курс реабілітації", – повідомив завідувач відділення реанімації.

Інцидент, унаслідок якого за життя дитини боролись лікарі, стався у вечір четверга 16 листопада.

Тоді, як попередньо відомо, жінка випала з пʼятирічним сином з 12 поверху будинку, де мешкала. Правоохоронці розглядають версію самогубства, адже, за інформацією від джерел місцевого ЗМІ, напередодні постраждала посварилась з чоловіком. А на балконі, звідки вона, ймовірно, вистрибнула, був стілець, за допомогою якого можна було перелізти підвіконня.

Мати хлопчика загинула на місці від отриманих травм, дитину ж у важкому стані доставили у лікарню. У нього було виявлено черепно-мозкову травму, забій грудної клітини та черевного відділу, а також переломи кісток.

Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 4 грудня, у водах річки Ірпінь водолазами було виявлено бездиханне тіло хлопчика. Зниклого безвісти 7-річного мешканця села Козаровичі Вишгородського району Київської області дві доби шукали рятувальники та правоохоронці, проте дива не сталося.