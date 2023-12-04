Шукали кілька діб: на Київщині з водойми дістали тіло дитини

Причини трагедії встановлюються

У понеділок, 4 грудня, у водах річки Ірпінь водолазами було виявлено бездиханне тіло хлопчика. Зниклого безвісти 7-річного мешканця села Козаровичі Вишгородського району Київської області дві доби шукали рятувальники та правоохоронці, проте дива не сталося.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Київщини.

Наразі відомо, що за допомогою до правоохоронців у неділю, 3 грудня, звернулася жінка, яка не могла знайти свого 7-річного сина. Мати дитини повідомила, що востаннє бачила хлопчика ще у суботу, 2 грудня.

Дитину шукали кілька днів

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, у яких брали участь рятувальники та всі підрозділи поліції Київщини, бездиханне тіло дитини було виявлено у заплаві річки Ірпінь у селі Козаровичі, де й мешкав хлопчик з батьками.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству. Як саме дитина опинилась у воді – невідомо. За цим фактом проводиться розслідування.

Село Козаровичі

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