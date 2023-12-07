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Масштабна ДТП на Харківщині: зіткнулися мікроавтобус, легковик та вантажівка, багато загиблих (фото)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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На Харківщині зіткнулися три авто Новина оновлена 07 грудня 2023, 10:31
На Харківщині зіткнулися три авто. Фото Колаж

Усіх постраждалих госпіталізували

У Харківській області неподалік села Новопавлівка Ізюмського району сталася масштабна ДТП. Внаслідок події є багато загиблих та постраждалих.

Про це у четвер, 7 грудня, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області. Зазначається, що на автодорозі зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка.

Наразі відомо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули шестеро людей. Ще п’ятеро отримали різні травми. Усіх постраждалих госпіталізували.

"Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали із понівечених автомобілів постраждалих та тіла загиблих", — йдеться у повідомленні.

Село Новопавлівка Ізюмського району на карті

Наразі встановлюються обставини цієї ДТП. Причина та винуватець події поки що залишаються невідомими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 грудня у Солом’янському районі Києва сталася серйозна ДТП. Одна із автівок злетіла з дороги та влетіла у бетонний стовп. Обидва транспортні засоби отримали сильні механічні пошкодження. Інформації щодо постраждалих в результаті дорожньо-транспортної події немає.

Теги:
#Україна #ДТП #Харківська область #Загиблі