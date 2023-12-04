У Києві жінка викинула з вікна багатоповерхівки цуценя: нею вже зайнялися правоохоронці

На зловмисницю чекає покарання

Мешканка Києва викинула двомісячне цуценя з вікна квартири, розташованої на сьомому поверсі. Тварина, від отриманих травм, померла. Трагічний інцидент трапився в Оболонському районі столиці.

На місці працювали правоохоронці, які оперативно встановили особу зловмисниці. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що місцева мешканка зателефонувала до поліції та повідомила про те, що по вулиці Архипенка з вікна багатоповерхового будинку викинули маленьке цуценя. Оперативно-розшукова група, що прибула на виклик, встановила, що 29-річна уродженка Херсонської області викинула з вікна квартири, розташованої на сьомому поверсі двомісячного собаку.

Як виявилося, вона купила тваринку на місцевому ринку для себе. Від отриманих трам цуценя померло на місці події.

Поліцейські з’ясували ще одну цікаву деталь: напередодні цього, стосовно жінки було порушено кримінальне провадження за фактом скоєння грабіжу в умовах воєнного стану.

Жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 299 КК України: "Жорстоке поводження з тваринами". Санкція статті передбачає обмеження чи позбавлення волі терміном до п’яти років. Її подальшу долю вирішить суд.

Трагедія сталася на вулиці Архипенка

Раніше "Телеграф" повідомляв, що п’яна господиня викинула цуценя з 6 поверху в Києві. Рятувальники зазначають, що, прибувши на вказану адресу, застали на місці багато людей та поліцію.

За словами місцевих жителів, власниця тварини перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння. За цим фактом поліцією порушено кримінальне провадження за статтею "Жорстоке поводження з тваринами".