Вижив лише дивом: п'яна господиня викинула цуценя з 6 поверху в Києві (фото)

Рятівники відвезли тварину до ветеринара

У суботу, 11 листопада, у Києві з шостого поверху будинку викинули цуценя. Тварина отримала травми, але її вдалося врятувати.

Про це повідомили столичні рятівники тварин Kyiv Animal Rescue Group. За їх інформацією, цуценя ще проходить обстеження.

"Ми рятуємо тварин, що потрапили в надзвичайні ситуації, та бачили багато, проте після останньої суботньої заявки у нас волосся стало дибки. На диспетчерський телефон Команди повідомили, що з 6-го поверху багатоквартирного будинку викинули лабрадора", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що, прибувши за вказаною адресою, застали на місці багато людей та поліцію. "Проте ніхто не зголосився відвезти собаку, котрій треба було надати термінову медичну допомогу, до ветеринарної клініки. Всі ці люди просто стояли та дивились. І тут цензурних слів теж бракує", — підкреслили у команді.

Вони також повідомили, що не знають деталей інциденту. Зазначається, що у рятувальників не було часу щось виясняти, адже кожна хвилина могла б виявитися для песика фатальною.

"Рем, так звати нещасного пса, виявився щеням і зовсім не лабрадором… Бідного малого негайно шпиталізували до клініки та стабілізували стан. У режимі реального часу триває обстеження Рема, плекаємо надію, що отримані травми не надто серйозні", — сказано у повідомленні.

За словами місцевих жителів, власниця тварини перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. За даним фактом поліцією відкрито кримінальне провадження по статті "Жорстоке поводження з тваринами".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному з районів Києва люди виявили у сміттєвому контейнері пластиковий пакет із тваринами. Співробітники Команди порятунку тварин столиці прибули на місце та відвезли тваринок до ветеринара.