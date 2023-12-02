"Полонених більше не буде": росіяни розстріляли беззбройних українських воїнів (відео)

У мережі рішення українського воїна визнали справедливим

Російські солдати вкотре порушили правила ведення війни. Група окупантів безжально вбила двох українських військових, які вийшли здаватися в полон без зброї.

Відео опублікував відомий український військовослужбовець Олександр Колим. Двоє загиблих захисників служили у його групі.

Судячи з карти з відео, воєнний злочин окупанти скоїли в районі населеного пункту Степове Донецької області, що неподалік Авдіївки.

На кадрах видно, як четверо російських солдатів оточили окоп. Два українські військові виходять з бліндажа один за одним без зброї і тримають руки на очах, щоб здатися в полон ворогові. Один військовий ліг на землю, а коли вийшов другий, росіяни відкрили вогонь.

Воєнний злочин росіян було знято з повітря за допомогою квадрокоптера. Олександр Колим заявив, що його група більше не братиме окупантів у полон.

У коментарях під відео військового підтримали. Вчинок російських солдатів викликав гнів і злість в українців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вбили групу українських воїнів. Полоненим захисникам зв’язали руки.