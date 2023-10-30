Зв’язали руки та вбили: росіяни розстріляли цілу групу українських військових (фото)

Судячи з шевронів, це були нацгвардійці

росіяни вчинили черговий жахливий воєнний злочин. Цього разу окупанти розстріляли групу українських військовополонених.

Про це повідомив відомий український блогер та волонтер Сергій Стерненко. За його даними, вбивство сталося на Токмацькому напрямку. Перше повідомлення про це з’явилося ще кілька днів тому, а зараз у мережі було опубліковано і фотопідтвердження злочину.

Згідно зі твердженнями Стерненка, ці знімки були зроблені на місці вбивства. На них зображені бездихані тіла чоловіків, одягнених в українську військову форму.

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"Видно, що воїнам зв’язали руки за спиною, а потім убили. Судячи з шевронів, це були нацгвардійці", — зазначає активіст.

Волонтер додав, що за вбивство частина злочинців уже поплатилася своїм життям.

Нагадаємо, що в ООН нещодавно визнали справжність резонансних відео із стратами українських військових росіянами.