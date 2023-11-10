Трагічна ДТП на Закарпатті: через п'яну матір дитину переїхала вантажівка (відео)

Водій авто був тверезий

У четвер, 9 листопада, в Закарпатській області у результаті ДТП загинула півторарічна дівчинка. Трагедія сталась у момент, коли її нетвереза матір перестала слідкувати за дитиною.

Як повідомляє пресслужба обласної поліції, вдень 9 листопада до поліції надійшло повідомлення про аварію у селищі Ясіня Рахівського району. На місці події слідчо-оперативна група поліції та інспектори-криміналісти провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини аварії.

Правоохоронці встановили, що автопригода сталася близько 16:20. На дорозі місцевого значення 57-річний водій вантажівки "Урал", мешканець села Чорна Тиса, скоїв наїзд на малолітню дитину.

Правоохоронці опитали очевидців, переглянули відео з камер спостереження та з’ясували, що цією вулицею йшла 32-річна місцева мешканка зі своєю півторарічною дитиною. Коли жінка відволіклася і перестала слідкувати за дитиною, дівчинка вийшла на проїжджу частину дороги, де потрапила під колеса вантажівки.

Дитину з місця події госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Однак, від отриманих травм, вона померла.

У поліції підкреслили, що водій вантажівки перебував за кермом у тверезому стані. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Водія затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вантажівка, що здійснила наїзд на дитину

Також співробітники поліції освідували і маму загиблої дитини: у її крові зафіксовано 1,7 проміле алкоголю. Встановлено, що жінка була у стані алкогольного сп’яніння. Її дії в поліції кваліфікували як злісне невиконання батьками обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 Кримінального кодексу України. За санкцією статті максимальне покарання, яке загрожує жінці – до 5 років позбавлення волі.

Слідчими вже призначені ряд експертних досліджень, за висновками яких правоохоронці встановлять всі обставини аварії. Слідство триває.

Нагадаємо, поліцейські за 10 місяців 2023 року виявили близько 130 тисяч водіїв у стані спʼяніння, який часто стає причинами трагічних ДТП. І йдеться не тільки про алкоголь, адже нетверезий стан може бути спровокований наркотичними препаратами, ліками.