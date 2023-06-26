Як у Тарантіно: росіянин підпалив недруга з вогнемету та прострілив жінці шию гарпуном (фото, відео)

У російському селі стався справжній бойовик

У російському Примор’ї сталася якась дичина: там неадекватний чоловік підпалив з вогнемета ворога, після чого вистрілив із гарпуна жінці в шию.

Як пишуть російські ЗМІ, на людей напав мешканець селища Трудове, якому не сподобалися дії комунальників.

За даними джерела, у населеному пункті проводилися роботи з виявлення розкрадання електроенергії. На місце прибув екскаватор, який почав викопувати кабель, але деяких жителів це розлютило.

Несподівано з одного з будинків вибіг чоловік із саморобним вогнеметом, після чого направив його на іншу людину, яка миттєво спалахнула.

"У цій метушні чоловік, підійшов зі спини до голови СНТ із рушницею для підводного полювання і націлився вистрілити їй у спину. Коли це побачили, закричали і її чоловік спробував її закрити. У цей момент він вистрілив і пробив стрілою шию жінці наскрізь", – кажуть очевидці подій.

Нападника швидко повалили та скрутили місцеві жителі.

Щодо постраждалих, то чоловіка з опіками у тяжкому стані доправили до лікарні. Жінку ж направили на операцію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Києвом чоловік підпалив свою кохану.