Соседи слышали громкий крик: под Сумами мужчина зарубил знакомого во время спора (видео)

Убийца нанес жертве несколько ударов топором в область головы и шеи

В пострадавшей от обстрелов врага Сумской области на днях произошло убийство местного жителя, не связанное с вооруженными провокациями россиян.

Об инциденте рассказали в отделе коммуникации полиции Сумской области.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о возможном убийстве в селе Реки Белопольской территориальной громады. Правоохранителям позвонили по телефону соседи, потому что услышали сильный крик. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Догадки односельчан подтвердились", — говорится в сообщении.

В частности, во время проведения первоочередных следственных и оперативных мероприятий было установлено, что во время совместного распития спиртных напитков двумя мужчинами между ними произошел конфликт из-за неприязненных отношений. Не сдержав агрессии, 56-летний хозяин дома взял топор и нанес своему 42-летнему гостю несколько ударов в область головы и шеи. От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой помощи.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины "Умышленное убийство". Следствие продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге мужчина убил родного отца, ударив его по голове несколько раз молотком.