У росії мобілізований розстріляв військкома: що відомо (відео)

Зі словами "ніхто воювати не буде" призовник відкрив вогонь

У росії після оголошення президентом володимиром путіним часткової мобілізації військовозобов'язані чоловіки роблять усе можливе, аби уникнути участі у війні в Україні. Крім масових протестів, росіяни вдаються навіть до кривавих злочинів. Зокрема, один із подібних випадків стався в одному з російських міст, де молодий чоловік, відкрив вогонь прямо у військкоматі, поранивши начальника призовної комісії та ще кількох осіб.

Як пишуть російські пабліки у понеділок, 26 вересня, інцидент трапився напередодні у місті Усть-Ілімську, що в Іркутській області росії. Також у мережі ширяться перші кадри самої стрілянини та госпіталізації пораненого воєнкома, які вдалося зафільмувати присутнім.

Згідно з неофіційними даними, попри усі старання медиків, постраждалого врятувати не вдалося. Чоловік нібито помер по дорозі до лікарні.

Як стало відомо згодом, стрільцем виявився мобілізований 25-річний безробітний чоловік, якого звуть Руслан Зінін. Очевидці події розповідають, що перед тим, як відкрити стрілянину у військкоматі, росіянин заявив присутнім "ніхто воювати не піде, зараз усі поїдемо додому", після чого вийняв зброю і відкрив вогонь.

Варто додати, що моторошний інцидент вже встиг прокоментувати губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв. За його словами, зараз навіть важко усвідомити те, що сталося у військкоматі в Усть-Ілімьску. Також очільник області підтвердив інформацію про те, що стрілок затриманий та буде покараний за скоєне, проте спростував дані про смерть воєнкома, наголосивши, що чоловік перебуває у реанімації, а лікарі невпинно борються за його життя.

"Сьогодні в області сталася надзвичайна подія. В Усть-Ілімську молодик влаштував стрілянину у військкоматі. Воєнком Олександр Володимирович Єлісєєв перебуває у реанімації, у вкрай тяжкому стані. Лікарі виборюють його життя. Стрілка одразу затримали. І його обов'язково буде покарано! У голові не вкладається подія. Мені соромно, що подібне відбувається в той час, коли ми, навпаки, повинні бути єдині. Маємо боротися не один з одним, а проти реальних загроз. Я дуже сподіваюся, що лікарі зроблять усе можливе, щоби Олександр Володимирович вижив. Я дав доручення посилити заходи безпеки. Прошу всіх зберігати спокій", — сказав він.

Також журналістам вдалося зв'язатися з матір'ю стрілка Мариною Зініною. Жінка заявила, що дізналася про вчинок сина з новин і наразі перебуває у шокованому стані, адже навіть не розуміє, звідки у нього зброя. Крім того, вона додала, що молодик нібито пішов до військкомату добровольцем, адже повістка йому не приходила.

"Останнім часом Руслан жив у бабусі. Вранці він сказав їй, що пішов у військкомат добровольцем. Потім ми не могли до нього додзвонитись, а потім побачили ці новини. Самому Руслану повістка не приходила, але вчора вона прийшла до його найкращого друга. Руслан був дуже засмучений через це, бо друг в армії не служив. Говорили, що буде часткова мобілізація, а виходить, що беруть усіх", — розповіла матір.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський диктатор володимир путін, який нещодавно оголосив часткову мобілізацію в росії, намагається поповнити ряди військових, яких відправляють на війну до України навіть жінками, які працюють акушерками та педіатрами. Крім того, у розпорядженні російських ЗМІ опинилися документи, згідно з якими закликати на так звану "військову спецоперацію" планують не заявлені путіним 300 тисяч громадян, а понад мільйон осіб.