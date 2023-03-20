У Львові 18-річний курсант застрелився з автомата - стали відомі подробиці

Зовсім скоро хлопцеві мало виповнитися 19 років

У Львові застрелився курсант державного університету внутрішніх справ. 18-річний юнак випустив кулю прямо в себе у момент, коли перебував на посту у караулі.

Про це у понеділок, 20 березня, повідомили на офіційному сайті університету, оприлюднивши співчуття з приводу загибелі студента. Також там зазначили, що вже стартувало внутрішнє розслідування за фактом самогубства.

Попередньо відомо, що нещасний випадок стався 19 березня. Інформація про самогубства з анонімних джерел просочилася у кілька місцевих Telegram-каналів, які показали і фото з місця трагічної події.

"Він застрелився з АКС-74У. Зброю курсантам видають під час добових чергувань на окремих постах", – писали у дописах.

Як пізніше повідомило видання ZAXID.NET, юнак, який вчинив самогубство, був студентом другого курсу в університеті МВС. Він навчався на 3-му факультеті, де готують працівників превентивної поліції. Загиблий був уродженцем Рівненської області. Зі слів його товаришів, хлопець нібито залишив передсмертну записку, в якій повідомив про ситуацію з факультетом та його керівниками, однак пізніше вона кудись зникла.

Наразі, крім внутрішнього розслідування у навчальному закладі, обставини і причини смерті в рамках кримінального провадження з'ясовують і представники правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через розв'язану росією повномасштабну війну Україна втратила ще одного студента. 19-річний патріот Андрія Гриба, який став на захист нашої Батьківщини від окупаційної навали, загинув у боях на Харківщині.