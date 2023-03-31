Виховували трьох доньок: спливли нові деталі зґвалтування дівчинки батьками на Закарпатті

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за чотирма статтями

На Закарпатті було розкрито шокуючий злочин, у якому 12-річна дівчинка зазнавала сексуального насильства з боку свого вітчима та матері, а всі свої дії вони фіксували на мобільний телефон. Стало відомо, яке покарання загрожує ґвалтівникам.

У пресслужбі Поліції Закарпатської області повідомляють, що 29 березня правоохоронці отримали інформацію від жінки, що до її односельчанки переїхали жити дві онуки, однієї з яких 9 років, а другій — 12. Заявниця зазначила, що ймовірною причиною цього стало домашнє насильство з боку вітчима.

Перевіривши отриману інформацію та поспілкувавшись із 12-річною дівчинкою, поліцейські з’ясували, що дитина справді неодноразово ставала жертвою зґвалтування з боку співмешканця своєї матері. Місцеві правоохоронці одразу розшукали 39-річного вітчима дітей. Також до відділу доставили його дружину – матір дівчаток.

Було встановлено, що до скоєння злочинів сексуального характеру причетний не лише вітчим, а й рідна мати потерпілої. У мобільному телефоні одного з фігурантів було виявлено відзняті відео порнографічного характеру за участю обох дорослих та постраждалої дитини.

"На обліках у соціальних служб дана сім’я не перебувала. Дівчинка не ділилася інформацією про сексуальне насильство з рідними та друзями. Загалом подружжя виховувало трьох дітей – дівчаток віком 12, 9 та 1,5 року. Наймолодша є їхньою спільною дитиною", — йдеться у повідомленні.

Мати та вітчима дівчинки затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили їх до ізолятора тимчасового тримання. Усього правоохоронці відкрили кримінальні провадження за чотирма статтями КК України: ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 1, 4 ст. 301-1 (отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення або інше переміщення, виготовлення, збут та розповсюдження), а також ст. 126-1 (Домашнє насильство).

За скоєні злочини ґвалтівникам дитини загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення. Мати дівчинки може отримати від 5 до 10 років, а вітчим – до 15 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували свою 14-річну подругу у підвалі будинку, куди дівчинку попередньо затягли. Все, що відбувалося, вони знімали на відео, після чого опублікували в мережі. Малолітнім зловмисникам присудили умовний строк із випробувальним строком у два роки.