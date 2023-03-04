"З цим страхом я ходила 9 років": екссолістка київського хору звинуватила керівника у зґвалтуванні

Раніше про ситуацію жінка боялася розповісти, адже думала, що не отримає підтримки від суспільства

Не встиг вщухнути ажіотаж навколо скандалу зі знущаннями над дівчатами на "п'яних вечірках", як у Києві знову заговорили про резонансне зґвалтування. Принаймні, саме в цьому стосовно себе неповнолітньої звинувачує колишнього керівника хору "Зірниця" одна із його екссолісток Анна Хижняк. За її словами, перші домагання почалися, коли їй було 13 років, а пізніше її навіть змушували до сексу на окремій квартирі.

Подробиці жінка розповіла на особистій сторінці у Facebook. Описана нею версія подій містить чимало подробиць, хоча імені свого мучителя вона не називає — обмежується лише коротким "він". Цілком імовірно, що це зроблено задля зайвої перестороги, адже справою вже зацікавилися поліцейські, котрі проводять перевірку.

Що розповідає дівчина?

Анна Хижняк нині позиціонує себе як режисерка, акторка і фотограф. Наразі їй 23 роки, і она нарешті знайшла в собі сили розповісти світові про жахіття, через котре, як вона стверджує, їй довелося пройти. Вона ділиться спогадами про перебування у столичному зорі "Зірниця", де кілька років поспіль вона була вимушена терпіти домагання очільника колективу.

Найбільше у її розповіді шокує вік імовірного ґвалтівника — на момент приходу Анни Хижняк у хор їй було 12, а чоловіку — 70 років.

"Перший рік все було безневинно: нове хобі, нові люди, перші концерти і подорож закордон. Але зимою 2013 року все змінилось. Після концерту я пішла занести костюм. З викладачів тоді був тільки "він". Це було після Нового Року. "Він" почав мене вітати зі святами, поцілував у щоку — раз, поцілував у іншу шоку — два, засмоктав у губи, тримаючи руки на моїх грудях — три. Шок. Нерозуміння. Ступор. Врятувало те, що в кабінет зайшла інша дівчинка", — згадує вона.

Пізніше, стверджує Хижняк, все стало ще гірше — часто кривдник забирав її до себе в кабінет начебто для заняття співами. Також були покупки білетів на залізниці, аби бути до дівчинки максимально близько тощо. Зрештою все дійшло до примусового сексу на орендованій квартирі.

Цікаво, що у звинуваченого нею чоловіка є законна дружина. Їхня різниця у віці вельми значна — аж 35 років.

"Нещодавно одна дівчина також анонімно написала, як на її очах розгортався їх "роман", бо ця дівчина співала в той час з "його" дружиною (яка ще дитиною прийшла в цей хор). Дівчата тоді бачили, як "він" мацав свою майбутню дружину в автобусі і як вона, будучи дитиною, намагалася "задовольнити" його. Вона "закохалася", народила йому двох синів і також стала викладачем в цьому хорі", — розповідає Анна Хижняк.

Вперше про свою травму жінка змогла комусь казати лише у віці 22 років — відвертість вона довірила своєму чоловіку, який одразу ж підтримав її. І хоча вона говорить, що це було дуже важко морально, вона впоралася. Тоді ж про все дізналися і її батьки.

Анна Хижняк зараз

"Моя мама одразу подзвонила в цей заклад і розповіла усе директорці. Ми влаштували зустріч. Директор, завучі, "він", його дружина педагог і я зі своїм чоловіком. Невимушені погляди педагогів і заперечення. Але тоді я перестала бути жертвою. Я висказала усе прямо в обличчя і "його" звільнили. Висказала за себе і за дівчат, які також постраждали і які ДОСІ бояться "його", — підкреслює жінка.

Анна Хижняк говорить, що з хору їй повірили лише три подруги, а більшість відвернулися. Це вона пояснює тим, що 50-річчя існування "Зірниці" чоловіка встигли возвеличити до звання "маестро" та "генія". Насправді є, вважає вона, він просто створив для себе справжній "жіночий рай", де міг маніпулювати і ґвалтувати дітей.

Повний текст допису Анни Хижняк

Що говорить інша сторона?

Попри те, що імені ймовірного ґвалтівника Анна Хижняк не вказує, є чимало відкритих джерел, де його можна знайти. Журналісти "ТСН", наприклад, скористалися власними зв'язками ще й для того, аби поспілкуватися із ним щодо цієї ситуації.

"Я навіть не можу нічого сказати. В нашому Палаці, хорі такого не було. Я працював багато років. Не можу навіть сказати, яка мета цієї інформації. Думаю, у неї якась мета. Чи шантажувати мене? За все життя у мене не було ворогів. Цю дівчину я пам’ятаю, зараз вона сценарист та режисер. В мене ніколи не було з нею конфліктів. З моєї сторони треба щось робити, щоб поставити на місце цю людину. З іншої сторони — мені вже 81 рік", — цитує видання свого співрозмовника, якого звинувачують у насиллі.

Суспільний резонанс

Історія Анни Хижняк дуже швидко розійшлася соцмережею. Чимало людей були нажахані подібною відвертістю і щиро співчувають жінці через її травматичний досвід.

Дехто ж — навпаки — вважає, що історія є вигадкою, а сама Хижняк використовує її начебто "для хайпу".

Є й ті, хто менш категоричний, але все одно ставить додаткові питання, не розуміючи окремих тонкощів поведінки Анни Хижняк протягом років знущань.

Варто також зазначити і те, що хоча мережею поповзли чутки і начебто "спростування" подібної поведінки колишнього керівника, у коментарях у Facebook є й інші очевидиці не надто законної поведінки "маестро". Хтось про це знає із майже особистого досвіду, хтось — із чужих розмов. Однак розмови про "любов до маленьких дівчаток" відносно ексдиректора "Зірниці" ходять, вочевидь, не перший рік.

У Нацполіції вже заявили, що здійснюють перевірку щодо оприлюднених фактів. Деталі з'ясує слідство.

Лишається лише нагадати, що насильство над дітьми є одним із найбільш жахливих злочинів за історію людства. І тим не менш все частіше відкриваються все нові й нові факти подібної поведінки представників нашого суспільства. Так, "Телеграф" уже писав про те, що в Рівному засудили 31-річного місцевого жителя за сексуальну наругу над 12-річною дівчинкою. На суді підозрюваний стверджував, що не знав про вік своєї жертви.

Також ми розповідали про жахливе знущання двох п'яних одеситів над школяркою, яку вони напоїли та зґвалтували у машині.