Воспитывали троих дочерей: всплыли новые детали изнасилования девочки родителями на Закарпатье

Правоохранители открыли уголовные производства по четырем статьям

На Закарпатье было раскрыто шокирующее преступление, в котором 12-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны своего отчима и матери, а все свои действия они фиксировали на мобильный телефон. Стало известно, какое наказание грозит насильникам.

В пресс-службе Полиции Закарпатской области сообщают, что 29 марта правоохранители получили информацию от женщины, что к ее односельчанке переехали жить две внучки, одной из которых 9 лет, а второй — 12. Заявительница отметила, что вероятной причиной тому стало домашнее насилие со стороны отчима.

Проверив полученную информацию и пообщавшись с 12-летней девочкой, полицейские выяснили, что ребенок действительно неоднократно становился жертвой изнасилования со стороны сожителя своей матери. Местные правоохранители сразу разыскали 39-летнего отчима детей. Также в отдел доставили его жену – мать девочек.

Было установлено, что к совершению преступлений сексуального характера причастен не только отчим, но и родная мать потерпевшей. В мобильном телефоне одного из фигурантов были обнаружены отснятые видео порнографического характера с участием обоих взрослых и пострадавшего ребенка.

"На учетах у социальных служб данная семья не состояла. Девочка не делилась информацией о сексуальном насилии с родными и друзьями. В общей сложности супруги воспитывали троих детей – девочек в возрасте 12, 9 и 1,5 лет. Самая младшая является их общим ребенком", — говорится в сообщении.

Мать и отчима девочки задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили их в изолятор временного содержания. Всего правоохранители открыли уголовные производства по четырем статьям УК Украины: ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 1, 4 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение), а также ст. 126-1 (Домашнее насилие).

За совершенные преступления насильникам ребенка грозит наказание в виде тюремного заключения. Мать девочки может получить от 5 до 10 лет, а отчим — до 15.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Закарпатье трое подростков изнасиловали свою 14-летнюю подругу в подвале дома, куда девочку предварительно затащили. Все происходящее они снимали на видео, после чего опубликовали в сети. Малолетним злоумышленникам присудили условный срок с испытательным сроком в два года