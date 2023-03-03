Загадкова смерть у Рівному: у дитячому садочку знайшли закривавлене тіло охоронця (фото)

Винуватця злочину наразі розшукують

В одному із дитячих садочків міста Рівне уранці 3 березня знайшли труп охоронця зі слідами крові. Правоохоронці роблять усе можливе, аби з'ясувати обставини трагічної події.

Як у п'ятницю повідомили у відділі комунікації поліції в Рівненській області, тіло чоловіка близько 7-ї ранку знайшли у приміщенні дошкільного освітнього закладу, що розташований на вулиці Волинської Дивізії.

Вул. Волинської Дивізії, м. Рівне

Наразі на місці події працюють представники усіх екстрених служб: керівництво Головного Управління поліції області, а також Рівненського РУП, слідчі групи ГУНП і районного управління, криміналісти і кінологи.

На місці працюють представники екстрених служб

Зараз усі обставини та причини загадкової смерті 61-річного охоронця дитячого садочка правоохоронці встановлюють у рамках кримінального провадження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у населеному пункті неподалік міста Лева жінка жорстко вбила гостя, після чого тривалий час переховувала його труп у своїй ванній.

Також нагадаємо, як на одній з вулиць окупованої росіянами Макіївки знайшли вбитими цілу родину: четверо дорослих і стільки ж неповнолітніх були розстріляні.