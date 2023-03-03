Загадкова смерть у Рівному: у дитячому садочку знайшли закривавлене тіло охоронця (фото)
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Винуватця злочину наразі розшукують
В одному із дитячих садочків міста Рівне уранці 3 березня знайшли труп охоронця зі слідами крові. Правоохоронці роблять усе можливе, аби з'ясувати обставини трагічної події.
Як у п'ятницю повідомили у відділі комунікації поліції в Рівненській області, тіло чоловіка близько 7-ї ранку знайшли у приміщенні дошкільного освітнього закладу, що розташований на вулиці Волинської Дивізії.
Наразі на місці події працюють представники усіх екстрених служб: керівництво Головного Управління поліції області, а також Рівненського РУП, слідчі групи ГУНП і районного управління, криміналісти і кінологи.
Зараз усі обставини та причини загадкової смерті 61-річного охоронця дитячого садочка правоохоронці встановлюють у рамках кримінального провадження.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у населеному пункті неподалік міста Лева жінка жорстко вбила гостя, після чого тривалий час переховувала його труп у своїй ванній.
Також нагадаємо, як на одній з вулиць окупованої росіянами Макіївки знайшли вбитими цілу родину: четверо дорослих і стільки ж неповнолітніх були розстріляні.