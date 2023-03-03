Рус

Загадкова смерть у Рівному: у дитячому садочку знайшли закривавлене тіло охоронця (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8855
Працівники поліції працюють на місті злочину Новина оновлена 03 березня 2023, 10:31
Працівники поліції працюють на місті злочину. Фото Колаж "Телеграфу"

Винуватця злочину наразі розшукують

В одному із дитячих садочків міста Рівне уранці 3 березня знайшли труп охоронця зі слідами крові. Правоохоронці роблять усе можливе, аби з'ясувати обставини трагічної події.

Як у п'ятницю повідомили у відділі комунікації поліції в Рівненській області, тіло чоловіка близько 7-ї ранку знайшли у приміщенні дошкільного освітнього закладу, що розташований на вулиці Волинської Дивізії.

Карта гугл мапс, м. Рівне
Вул. Волинської Дивізії, м. Рівне

Наразі на місці події працюють представники усіх екстрених служб: керівництво Головного Управління поліції області, а також Рівненського РУП, слідчі групи ГУНП і районного управління, криміналісти і кінологи.

Фото від ГУНП
На місці працюють представники екстрених служб

Зараз усі обставини та причини загадкової смерті 61-річного охоронця дитячого садочка правоохоронці встановлюють у рамках кримінального провадження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у населеному пункті неподалік міста Лева жінка жорстко вбила гостя, після чого тривалий час переховувала його труп у своїй ванній.

Також нагадаємо, як на одній з вулиць окупованої росіянами Макіївки знайшли вбитими цілу родину: четверо дорослих і стільки ж неповнолітніх були розстріляні.

Теги:
#Рівне #Смерть #Труп #ГУНП