Загадочная смерть в Ровно: в детском саду нашли окровавленное тело охранника (фото)

Виновника преступления сейчас разыскивают

В одном из детских садов города Ровно утром 3 марта обнаружили труп охранника со следами крови. Правоохранители делают все возможное, чтобы установить обстоятельства трагического события.

Как в пятницу сообщили в отделе коммуникации полиции в Ровенской области, тело мужчины около 7 утра нашли в помещении дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Волынской Дивизии.

Ул. Волынской Дивизии, г. Ровно

Сейчас на месте происшествия работают представители всех экстренных служб: руководство Главного управления полиции области, а также Ровенского РУП, следственные группы ГУНП и районного управления, криминалисты и кинологи.

На месте работают представители экстренных служб

Сейчас все обстоятельства и причины загадочной смерти 61-летнего охранника детского сада правоохранители устанавливают в рамках уголовного производства.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в населенном пункте недалеко от города Льва женщина жестоко убила гостя, после чего длительное время прятала его труп в своей ванной.

Также напомним, как на одной из улиц оккупированной россиянами Макеевки нашли убитыми целую семью: четверо взрослых и столько же несовершеннолетних были расстреляны.