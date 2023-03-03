Загадочная смерть в Ровно: в детском саду нашли окровавленное тело охранника (фото)
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Виновника преступления сейчас разыскивают
В одном из детских садов города Ровно утром 3 марта обнаружили труп охранника со следами крови. Правоохранители делают все возможное, чтобы установить обстоятельства трагического события.
Как в пятницу сообщили в отделе коммуникации полиции в Ровенской области, тело мужчины около 7 утра нашли в помещении дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Волынской Дивизии.
Сейчас на месте происшествия работают представители всех экстренных служб: руководство Главного управления полиции области, а также Ровенского РУП, следственные группы ГУНП и районного управления, криминалисты и кинологи.
Сейчас все обстоятельства и причины загадочной смерти 61-летнего охранника детского сада правоохранители устанавливают в рамках уголовного производства.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в населенном пункте недалеко от города Льва женщина жестоко убила гостя, после чего длительное время прятала его труп в своей ванной.
Также напомним, как на одной из улиц оккупированной россиянами Макеевки нашли убитыми целую семью: четверо взрослых и столько же несовершеннолетних были расстреляны.