Затягнув колегу на склад і там зґвалтував: у Києві в одній із компаній стався сумний інцидент

22-річному фігуранту справи загрожує до п’яти років позбавлення волі

У столичному регіоні минулого четверга, окрім трагедії в Броварах, трапився ще один прикрий випадок: у Києві постраждала заробітчанка з Вінниці, яку зґвалтував колега по роботі.

Про це розповіли в Деснянському управління поліції.

Повідомляється, що до чергової частини Деснянського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що до них звернулася жінка, 1998 року народження, яка розповіла, що стала жертвою зґвалтування з боку колеги по роботі. Дівчина повідомила, що правопорушення сталося у будівлі на вулиці Свято-Троїцькій.

За вказаною адресою черговий направив слідчо-оперативну групу.

"Ми з’ясували, що 24-річна уродженка Вінницької області працювала із затриманим на одному підприємстві. Співробітники виконували роботу на першому поверсі будівлі, а жили на другому. У ході спільного відпочинку, після робочого дня, чоловік напідпитку почав чіплятися до колеги, затягнув її до складського приміщення і зґвалтував", — розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе.

На місці злочину

За його словами, під час відпрацювання злочину оперативники встановили причетного до нього чоловіка. Ним виявився раніше не судимий уродженець Київської області 2000 року народження, якого слідчі затримали.

"Під час першочергових слідчих дій поліцейські виявили та вилучили докази скоєння злочину", — повідомив полковник поліції.

За цим фактом правоохоронцями порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування. Затриманому повідомлено про підозру. Судом вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. За вчинене чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що подібний інцидент стався у столиці у грудні: тоді дівчина прийшла в гості до хрещеного батька та стала жертвою зґвалтування.