У Вінниці хулігани налякали людей феєрверками: тепер їм загрожує пристойний строк

У мережі публікують безліч відео з місця події

У тому числі і через повномасштабне вторгнення росії в Україні заборонили використання піротехнічних виробів. Під час воєнного стану і постійних звуків обстрілів крилатими ракетами чи ударними дронами феєрверки — це точно більше не те, що тішить суспільство. Однак, випадки хуліганства, коли хтось навмисно запускає гучні піротехніку, іноді трапляються. Цього разу це сталося у Вінниці.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управіння Національної поліції у Вінницькій області. Як зазначається, ситуація трапилась близько 21 години на вулиці Петра Запорожця в парку "Хімік". Невідомі особи запускали феєрверки. На місце виїхали правоохоронці. Вони встановили місце, звідки запускали салют і зараз встановлюють осіб, які це зробили

"Наразі поліцейські проводять ряд оперативних та розшукових заходів для встановлення усіх учасників правопорушення. За цим фактом слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п'яти років", — йдеться в повідомленні ГУ Нацполіції.

Відео феєрверків на Замості в соцмережах опублікували обурені вінничани. Мешканці міста вражені такою нахабністю і байдужістю "любителів розваг".

Відео феєрверків

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