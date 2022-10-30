Не стрималася і схопила сокиру: на Сумщині жінка зарубала свого громадянського чоловіка

Між співмешканцями виникла сварка, для вирішення якої було застосовано сокиру

У Сумській області, де нещодавно позбавили життя "любителя політики володимира путіна", сталося вбивство, але вже не на політичному, а на побутовому ґрунті.

Про інцидент розповіли в обласному відділі комунікації поліції.

За інформацією правоохоронців, до них днями надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл було виявлено тіло 58-річного чоловіка без ознак життя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду будинку поліцейські справді виявили тіло чоловіка без ознак життя із тілесними ушкодженнями.

Вивчивши всі обставини справи та розпитавши свідків, правоохоронці дійшли висновку, що до завдання тілесних ушкоджень убитого причетна його 66-річна співмешканка.

На місці скоєння вбивства

Зловмисниця не стала заперечувати очевидних фактів і зізналася у скоєному. За її словами, у день вбивства між нею та вбитим чоловіком сталася сварка, в ході якої вона не зуміла впоратися з емоціями, і, схопивши сокиру, зарубала свого співмешканця.

Наразі підозрювану затримано, їй оголошено про підозру за фактом завдання смертельних тілесних ушкоджень убитому чоловікові.

Слідчі дії продовжуються.

Нагадаємо, що нещодавно на Сумщині суд виніс рішення про справу про вбивство чоловіком свого брата.