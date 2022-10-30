Не сдержалась и схватила топор: в Сумской области женщина зарубила своего гражданского мужа

Между сожителями возникла ссора, для разрешения которой был применен топор

В Сумской области, где недавно лишили жизни "любителя политики владимира путина", произошло убийство, но уже не на политической, а на бытовой почве.

Об инциденте рассказали в областном Отделе коммуникации полиции.

По информации правоохранителей, к ним на днях поступило сообщение о том, что в одном из сел было обнаружено тело 58-летнего мужчины без признаков жизни.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. При осмотре дома полицейские действительно обнаружили тело мужчины без признаков жизни с телесными повреждениями.

Изучив все обстоятельства дела и расспросив свидетелей, правоохранители пришли к выводу, что к нанесению телесных повреждений убитого причастна его 66-летняя сожительница.

На месте совершения убийства

Злоумышленница не стала отрицать очевидных фактов и призналась в содеянном. По ее словам, в день убийства между нею и убитым мужчиной произошла ссора, в ходе которой она не сумела совладать с эмоциями, и, схватив топор, зарубила своего сожителя.

В настоящее время подозреваемая задержана, ей объявлено о подозрении по факту нанесения смертельных телесных повреждений убитому мужчине.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что недавно в Сумской области суд вынес решение о делу об убийстве мужчиной своего брата.