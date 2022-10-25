Жертв виявилося більше: спливли страшні подробиці про дніпровського маніяка (фото 18+)
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59-річного чоловіка затримали за одне вбивство, після чого з’ясувалося, у чому він винен ще
Поліція у Дніпрі затримала вбивцю, винного у смерті хлопчика-підлітка та літнього чоловіка. У ході розслідування з’ясувалося, що він убив ще щонайменше одну людину, і правоохоронці перевіряють, чи не було жертв ще більше.
Подробиці історії публікує криворізьке видання "СВОЇ" з посиланням на джерела регіональної поліції. Обережно, фото в матеріалі не для людей зі слабкими нервами!
Останньою жертвою злочинця став 13-річний хлопчик, його з ножовими пораненнями спини, живота, ключиці та шиї знайшли у власному ліжку на вулиці Юності у Дніпрі у серпні 2022 року.
Через два місяці, 17 жовтня, поліція затримала винного, після чого з’ясувалося, що це вбивство було не першим і 59-річний чоловік є справжнім маніяком.
Так, за півроку до вбивства хлопчика було вбито 64-річного чоловіка. Йому завдали 10 ножових поранень, після чого кинули до ями в гаражі.
А кілька років тому злочинець убив ще й свого власного родича, після чого кинув тіло у водойму.
Крім того, є підозри, що на рахунку затриманого може бути ще більше злочинів.
"Кількість жертв маніяка може виявитися більшою. Зараз поліцейські проводять експертизи та перевіряють інформацію про інших можливих постраждалих від рук затриманого", — повідомляють журналісти.
Як повідомляв "Телеграф", раніше в Сумах чоловік зарізав сусіда через суперечки про путіна.