Жертв виявилося більше: спливли страшні подробиці про дніпровського маніяка (фото 18+)

59-річного чоловіка затримали за одне вбивство, після чого з’ясувалося, у чому він винен ще

Поліція у Дніпрі затримала вбивцю, винного у смерті хлопчика-підлітка та літнього чоловіка. У ході розслідування з’ясувалося, що він убив ще щонайменше одну людину, і правоохоронці перевіряють, чи не було жертв ще більше.

Подробиці історії публікує криворізьке видання "СВОЇ" з посиланням на джерела регіональної поліції. Обережно, фото в матеріалі не для людей зі слабкими нервами!

Останньою жертвою злочинця став 13-річний хлопчик, його з ножовими пораненнями спини, живота, ключиці та шиї знайшли у власному ліжку на вулиці Юності у Дніпрі у серпні 2022 року.

Підліток встиг прожити лише 13 років

Через два місяці, 17 жовтня, поліція затримала винного, після чого з’ясувалося, що це вбивство було не першим і 59-річний чоловік є справжнім маніяком.

Так, за півроку до вбивства хлопчика було вбито 64-річного чоловіка. Йому завдали 10 ножових поранень, після чого кинули до ями в гаражі.

Тіло півроку пробуло у ямі

А кілька років тому злочинець убив ще й свого власного родича, після чого кинув тіло у водойму.

За стільки часу тіло вже не впізнати

Крім того, є підозри, що на рахунку затриманого може бути ще більше злочинів.

"Кількість жертв маніяка може виявитися більшою. Зараз поліцейські проводять експертизи та перевіряють інформацію про інших можливих постраждалих від рук затриманого", — повідомляють журналісти.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Сумах чоловік зарізав сусіда через суперечки про путіна.