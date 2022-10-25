Жертв оказалось больше: всплыли жуткие подробности про днепровского маньяка (фото 18+)
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59-летнего мужчину задержали за одно убийство, после чего выяснилось, в чем он виновен еще
Полиция в Днепре задержала убийцу, виновного в смерти мальчика-подростка и пожилого мужчины. В ходе расследования выяснилось, что он убил еще по меньшей мере одного человека, и правоохранители проверяют, не было ли жертв еще больше.
Подробности истории публикует криворожское издание "СВОИ" со ссылкой на источники в региональной полиции. Осторожно, фото в материале не для слабонервных!
Последней жертвой преступника стал 13-летний мальчик, его с ножевыми ранениями спины, живота, ключицы и шеи нашли в собственной постели на улице Юности в Днепре в августе 2022 года.
Через два месяца, 17 октября, полиция задержала виновного, после чего выяснилось, что это убийство было не первым и 59-летний мужчина является настоящим маньяком.
Так, за полгода до убийства мальчика, был убит 64-летний мужчина. Ему нанесли 10 ножевых ранений, после чего бросили в яму в гараже.
А несколько лет назад преступник убил еще и своего собственного родственника, после чего бросил тело в водоем.
Кроме того, есть подозрения, что на счету задержанного может быть еще больше преступлений.
"Количество жертв маньяка может оказаться больше. Сейчас полицейские проводят экспертизы и проверяют информацию о других возможных пострадавших от рук задержанного", — сообщают журналисты.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Сумах мужчина зарезал соседа из-за споров о путине.