Укр

Жертв оказалось больше: всплыли жуткие подробности про днепровского маньяка (фото 18+)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
В Днепре мужчина убил по меньшей мере три человека за несколько лет Новость обновлена 25 октября 2022, 11:15
В Днепре мужчина убил по меньшей мере три человека за несколько лет

59-летнего мужчину задержали за одно убийство, после чего выяснилось, в чем он виновен еще

Полиция в Днепре задержала убийцу, виновного в смерти мальчика-подростка и пожилого мужчины. В ходе расследования выяснилось, что он убил еще по меньшей мере одного человека, и правоохранители проверяют, не было ли жертв еще больше.

Подробности истории публикует криворожское издание "СВОИ" со ссылкой на источники в региональной полиции. Осторожно, фото в материале не для слабонервных!

Последней жертвой преступника стал 13-летний мальчик, его с ножевыми ранениями спины, живота, ключицы и шеи нашли в собственной постели на улице Юности в Днепре в августе 2022 года.

В Днепре мужчина убил 13-летнего мальчика, август 2022
Подросток успел прожить всего 13 лет

Через два месяца, 17 октября, полиция задержала виновного, после чего выяснилось, что это убийство было не первым и 59-летний мужчина является настоящим маньяком.

Так, за полгода до убийства мальчика, был убит 64-летний мужчина. Ему нанесли 10 ножевых ранений, после чего бросили в яму в гараже.

В Днепре мужчина убил старика и бросил тело в яму в гараже
Тело полгода пробыло в яме

А несколько лет назад преступник убил еще и своего собственного родственника, после чего бросил тело в водоем.

В Днепре мужчина убил родственника и бросил его тело в водоем
За столько времени тело уже не узнать

Кроме того, есть подозрения, что на счету задержанного может быть еще больше преступлений.

"Количество жертв маньяка может оказаться больше. Сейчас полицейские проводят экспертизы и проверяют информацию о других возможных пострадавших от рук задержанного", — сообщают журналисты.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Сумах мужчина зарезал соседа из-за споров о путине.

Теги:
#Убийство #Днепр #Маньяк