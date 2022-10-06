У Таїланді колишній коп увірвався до дитсадочка та розстріляв його вихованців (фото та відео)

Моторошна подія сталася в районі Кланг, в північно-східній провінції Нонг Буа Лампху

У Таїланді колишній поліцейський відкрив стрілянину у Центрі розвитку дітей, в результаті чого смертельні травми отримали 34 людини, 22 з яких — це діти.

Як у четвер, 6 жовтня, повідомляють тутешні ЗМІ, молодий чоловік забіг до дитячого закладу, озброєний вогнепальною зброєю та ножами, під час тихої години, після чого почав гатити бойовими патронами по дітях ясельного віку, які в цей момент якраз відпочивали, а також по персоналу закладу.

Загиблі вихованці Центра розвитку

Згідно з попередніми даними, після скоєного зловмисник втік, але пізніше вбив всю свою родину, яка складалася з дружини і дитини, а згодом наклав руки і на себе. Як зазначає місцеве телебачення, поліцейські виявили тіла в їхньому будинку, який спочатку визнали порожнім.

Чоловік, який відкрив стрілянину у дитячому закладі

Причина такої небаченої жорстокості колишнього охоронця порядку поки залишається невідомою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в українських Чернівцях неадекватний чоловік, якого підозрювали у розбещенні неповнолітніх, відкрив стрілянину поблизу навчального закладу, смертельно поранивши 22-річну патрульну.