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У Таїланді колишній коп увірвався до дитсадочка та розстріляв його вихованців (фото та відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Центр розвитку дітей у Таїланді Новина оновлена 06 жовтня 2022, 12:36
Центр розвитку дітей у Таїланді

Моторошна подія сталася в районі Кланг, в північно-східній провінції Нонг Буа Лампху

У Таїланді колишній поліцейський відкрив стрілянину у Центрі розвитку дітей, в результаті чого смертельні травми отримали 34 людини, 22 з яких — це діти.

Як у четвер, 6 жовтня, повідомляють тутешні ЗМІ, молодий чоловік забіг до дитячого закладу, озброєний вогнепальною зброєю та ножами, під час тихої години, після чого почав гатити бойовими патронами по дітях ясельного віку, які в цей момент якраз відпочивали, а також по персоналу закладу.

У Таіланді чоловік відкрив стрілянину
Загиблі вихованці Центра розвитку

Згідно з попередніми даними, після скоєного зловмисник втік, але пізніше вбив всю свою родину, яка складалася з дружини і дитини, а згодом наклав руки і на себе. Як зазначає місцеве телебачення, поліцейські виявили тіла в їхньому будинку, який спочатку визнали порожнім.

Вбивця, Таіланд
Чоловік, який відкрив стрілянину у дитячому закладі

Причина такої небаченої жорстокості колишнього охоронця порядку поки залишається невідомою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в українських Чернівцях неадекватний чоловік, якого підозрювали у розбещенні неповнолітніх, відкрив стрілянину поблизу навчального закладу, смертельно поранивши 22-річну патрульну.

Теги:
#Таїланд #Поліцейський #Стрілянина #Діти #Вбивство