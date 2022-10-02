Неадекват у Кривому Розі влаштував перед пологовим будинком оголену виставу 18+

Хуліган розлютив і одночасно повеселив криворізьких породіль

Поки в деяких містах України ранок неділі, 2 жовтня, почався з гучних вибухів після російських обстрілів, у Кривому Розі панує своя атмосфера. Тут молоді матусі, які перебувають у першому пологовому будинку, що на площі Визволення, помітили невідого юнака, який дефілював вулицею в балаклаві, але… без штанів.

Відеозапис кумедного інциденту опублікували у місцевому Telegram-каналі HKR, передає "Телеграф". За свідченням очевидців, "модельне шоу" під вікнами пологового відділення тривало не надто довго — його перервали представники криворізької поліції.

Пригода сталася близько сьомої ранку неділі. Невідомий гуляв без штанів та трусів, демонструючи всім бажаючим свої геніталії. Як зазначають жінки, котрі записували відео, не кожна модель могла б ходити з такою витонченістю, як цей порушник суспільного спокою.

Порушник спокою у Кривому Розі

Незабаром простий прогулянки хлопцеві здалося мало, тому він вирішив "погратися" з порожньою пляшкою пивної, постійно підсовуючи її до своєї дупи.

Невідомий вирішив застосувати пляшку явно не за призначенням

З міркувань цензури ми не можемо опублікувати відео "прогулянки" на сайті, проте пропонуємо охочим ознайомитися з ним у Telegram-каналі за ПОСИЛАННЯМ.

Додамо, що такий вчинок не пройшов непоміченим іншими криворіжцями. Частина з них обурена до глибини душі, а ще частина відверто потішається над уявленням. Дехто ж переконаний, що порушник комусь програв у суперечці або ж картковій грі.

Нагадаємо, що подібний гучний резонанс раніше отримав хіба що скандальний інцидент з публічним статевим актом, які дозволили собі відпочиваючі в Одесі. Втім, справедлива відплата швидко спіткала обох учасників любовних втіх.