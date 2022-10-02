Неадекват в Кривом Роге устроил перед роддомом обнаженное представление 18+

Хулиган разозлил и одновременно повеселил криворожских рожениц

Пока в некоторых городах Украины утро воскресенья, 2 октября, началось с громких взрывов после российских обстрелов, в Кривом Роге царит своя атмосфера. Здесь молодые мамочки, которые находятся в первом роддоме, что на площади Освобождения, заметили неизвестного молодого человека, дефилировавшего по улице в балаклаве, но… без штанов.

Видеозапись забавного инцидента опубликовали в местном Telegram-канале HKR, передает "Телеграф". Согласно свидетельству очевидцев, "модельное шоу" под окнами родильного отделения продолжалось не слишком долго — его прервали представители криворожской полиции.

Происшествие случилось около семи утра воскресенья. Неизвестный гулял без штанов и трусов, демонстрируя всем желающим свои гениталии. Как отмечают женщины, записывающие видео, не каждая модель могла бы ходить с такой утонченностью, как этот нарушитель общественного спокойствия.

Нарушитель спокойствия в Кривом Роге

Вскоре простой прогулки парню показалось мало, поэтому он решил "поиграть" с пустой пивной бутылкой, постоянно подсовывая ее к своей заднице.

Неизвестный решил применить бутылку явно не по назначению

Из соображений цензуры мы не можем опубликовать видео "прогулки" на сайте, однако предлагаем желающим ознакомиться с ним в Telegram-канале по ССЫЛКЕ.

Добавим, что подобный поступок не прошел незамеченным другими криворожцами. Часть из них возмущена до глубины души, а еще часть — откровенно потешается над представлением. Некоторые и вовсе уверены, что нарушитель кому-то проспорил или же проиграл в карты.

Напомним, что подобный громкий резонанс ранее получил разве что скандальный инцидент с публичным половым актом, которые себе позволили отдыхающие в Одессе. Впрочем, справедливое возмездие быстро настигло обоих участников любовных утех.