Рус

Зарізала і пішла спати: під Києвом нетвереза жінка вчинила непоправне (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2211
Звичайне кухонне приладдя стало предметом кривавого вбивства Новина оновлена 01 жовтня 2022, 11:22
Звичайне кухонне приладдя стало предметом кривавого вбивства

Жінка своєї провини заперечувати не стала

Поки у столиці оговтуються від моторошного вбивства літнім чоловіком свого власного сина, тіло якого він розчленував та сховав шматки у різних куточках лісопосадок, у Бориспільському районі зафіксували ще одну криваву розправу.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, у селі Супоївка кількома днями раніше нетвереза жінка зарізала свого знайомого. Про це правоохоронці дізналися від місцевого жителя, який зателефонував на "гарячу" лінію "102", повідомивши, що в одному із житлових будинків населеного пункту виявив труп чоловіка.

По прибуттю на виклик поліцейські встановили, що вбивству передував конфлікт, який трапився між співмешканцями. В результаті словесної перепалки 46-річна жінка не стерпіла образ і завдала кілька ударів ножем 28-річному чоловіку, після чого одразу пішла спати.

Під час допиту у відділку зловмисниця своєї провини заперечувати не стала і в деталях розповіла копам про те, що сталося напередодні.

Наразі за фактом умисного вбивства слідчі проводять досудове розслідування в рамках кримінального провадження. Якщо провина підозрюваної буде доведена, жінці може загрожувати строк ув'язнення до 15 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Запоріжжі чоловік жорстоко вбив чоловіка, а після вивіз його тіло у візку на подвір'я приватного домоволодіння, адже труп заважав зловмиснику у помешканні.

Теги:
#Київська область #Поліція #Смерть #Вбивство