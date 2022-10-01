Зарізала і пішла спати: під Києвом нетвереза жінка вчинила непоправне (відео)

Жінка своєї провини заперечувати не стала

Поки у столиці оговтуються від моторошного вбивства літнім чоловіком свого власного сина, тіло якого він розчленував та сховав шматки у різних куточках лісопосадок, у Бориспільському районі зафіксували ще одну криваву розправу.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, у селі Супоївка кількома днями раніше нетвереза жінка зарізала свого знайомого. Про це правоохоронці дізналися від місцевого жителя, який зателефонував на "гарячу" лінію "102", повідомивши, що в одному із житлових будинків населеного пункту виявив труп чоловіка.

По прибуттю на виклик поліцейські встановили, що вбивству передував конфлікт, який трапився між співмешканцями. В результаті словесної перепалки 46-річна жінка не стерпіла образ і завдала кілька ударів ножем 28-річному чоловіку, після чого одразу пішла спати.

Під час допиту у відділку зловмисниця своєї провини заперечувати не стала і в деталях розповіла копам про те, що сталося напередодні.

Наразі за фактом умисного вбивства слідчі проводять досудове розслідування в рамках кримінального провадження. Якщо провина підозрюваної буде доведена, жінці може загрожувати строк ув'язнення до 15 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Запоріжжі чоловік жорстоко вбив чоловіка, а після вивіз його тіло у візку на подвір'я приватного домоволодіння, адже труп заважав зловмиснику у помешканні.