Зарезала и пошла спать: под Киевом нетрезвая женщина совершила непоправимое (видео)

Женщина своей вины отрицать не стала

Пока в столице приходят в себя от жуткого убийства пожилым мужчиной своего собственного сына, тело которого он расчленил и спрятал куски в разных уголках лесопосадок, в Бориспольском районе зафиксировали еще одну кровавую расправу.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, в селе Супоевка несколькими днями раньше нетрезвая женщина зарезала своего знакомого. Об этом правоохранители узнали от местного жителя, который позвонил по телефону на "горячую" линию "102", сообщив, что в одном из жилых домов населенного пункта обнаружил труп мужчины.

По прибытию на вызов полицейские установили, что убийству предшествовал конфликт, случившийся между сожителями. В результате словесной перепалки 46-летняя женщина не стерпела обид и нанесла несколько ударов ножом 28-летнему мужчине, после чего сразу ушла спать.

Во время допроса в участке злоумышленница своей вины возражать не стала и в деталях рассказала копам о случившемся накануне.

По факту умышленного убийства следователи проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства. Если вина подозреваемой будет доказана, женщине может грозить срок заключения до 15 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на Запорожье мужчина жестоко убил мужчину, а после вывез его тело в тележке во двор частного домовладения, ведь труп мешал злоумышленнику в доме.