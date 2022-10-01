Убив і закопав за будинком: на Полтавщині чоловік жорстоко розправився з батьком цивільної дружини

У разі визнання судом провини підозрюваного йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років за ґратами

У Полтавській області, де чиновник одного разу осоромився, повідомляючи населенню про відміну повітряної тривоги, на днях сталася абсолютно тривожна подія: зник чоловік.

Про це повідомили у обласному відділі комунікації Нацполіції.

Зокрема, кілька днів тому до правоохоронців звернулася 31-річна місцева мешканка, яка повідомила, що пропав її 60-річний батько.

Отримавши таку інформацію, слідчо-оперативна група поліції вирушила на огляд ймовірного місця події.

Під час цієї процедури поліцейські виявили позаду будинку свіжоскопану ділянку землі, в якій і знаходилося тіло зниклого чоловіка.

Місце, де вбивця намагався приховати тіло жертви

Слідчі з’ясували, що 37-річний співмешканець заявниці ще 15 вересня під час конфлікту завдав тілесних потерпілому ушкоджень які призвели до його смерті.

Щоб приховати злочин, підозрюваний закопав тіло батька цивільної дружини позаду будинку.

Зараз фігуранту повідомлено про підозру, також судом йому обрано запобіжний захід – утримання під вартою протягом 60 діб. Тіло потерпілого направлене на судову експертизу для встановлення причин смерті.

Наразі тривають слідчі дії, і у разі визнання судом вини підозрюваного йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що днями стало відомо про ще один подібний інцидент : у "реабілітаційному центрі" Луцька виявили труп пацієнта.