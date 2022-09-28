На Волыни женщина получила целых 14 лет за убийство: что она совершила

Убийца еще раньше имела судимость за убийство

Женщину, которая жестоко убила своего знакомого в сентябре 2021 года, приговорили к 14 годам лишения свободы. Убийца также должна заплатить сестре погибшего 200 тысяч гривен моральной компенсации.

Об этом известно из приговора Рожищенского районного суда на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Приговор еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать в апелляционном суде.

41-летняя женщина со своим сообщником совершила убийство вечером 23 сентября 2021 года в городе Владимир. Со своим знакомым она находилась в гостях у 52-летнего мужчины, где они вместе употребляли алкогольные напитки. Между владельцем дома и гостями возник спор, потому что 52-летний волынянин обозвал знакомого женщины нецензурными выражениями. Тогда она со своим сообщником принялись избивать его руками, а потом и выломанной ножкой стула. В результате всех нанесенных травм мужчина погиб.

В суде женщина сообщила, что убийство совершила не она, а оскорбленный знакомый, и он сам запретил ей вызвать скорую помощь и полицию. Однако суд присяжных пришел к выводу, что женщина виновата. К тому же, в 2005 году она уже была судима за убийство, за что отсидела 9 лет за решеткой, а также много раз совершала кражи. Жительница Владимира была лишена родительских прав в отношении трех детей.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 УК (убийство) и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет 6 месяцев. Кроме моральной компенсации сестре погибшего, еще 48,9 тыс. грн с убийцы стянут за экспертизы, проведенные в ходе следствия. Дело в отношении ее сообщника расследуется отдельно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, к пожизненному заключению приговорили женщину за тройное убийство во Львовской области.