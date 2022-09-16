Вбила двох жінок та 8-річну дівчинку: фігурантці жорстокого злочину винесли вирок

Ситуація, що сталася 7 років тому, отримала своє завершення

У 2015 році Львівську область сколихнула новина про жорстоке вбивство двух жінок та дитини. Інцидент стався на Сокольщині і швидко набрав розголосу.

Про деталі і завершення справи розповіли в офіційному Telegram-каналі Офісу Генерального Прокурора України у п'ятницю, 16 вересня.

Як повідомляється, 24 грудня в поліцію зателефонував анонім і розповів, що вбито двоє людей, а також назвав точну адресу. Поліцейські приїхали на місце події і виявили зачинені ззовні двері. У будинку мешкала 28-річна жінка Дарина та її 8-річна донька Катерина. На місце події приїхав і колишній чоловік Андрій, який є батьком дівчинки.

Він при поліції збив замок з дверей і зайшов усередину, де одразу помітив тіла дружини і доньки. Дитині завдали ножові поранення у шию, а матері пробили голову арматурою.

Під час пошуку свідків слідчо-оперативна група знайшла 70-річну сусідку Анастасію на її подвір'ї, яка також була вбита. У неї був проламаний череп. Старенька жила сама, тож ніхто не помітив її відсутності в будинку.

Інші сусіди розповіли, що молода жінка, мати Катерини, вела аморальний спосіб життя, а їхня сусідка пані Анастасія продавала горілку, але в них не було жодної підозри щодо того, хто мів вчинити такий жорстокий злочин.

На місці працювали криміналісти і собаки-пошуковці. Саме останні і привели правоохоронців до підозрюваної.

Як виявилося, у той злощасний вечір підозрювана та 28-річна Дарина розпивала разом спиртні напої.

"Коли господиня пішла за черговою пляшкою самогону до сусідки, засуджена масляним обігрівачем розбила голову дитини. Дитина померла на місці. Повернувшись додому і побачивши тіло дитини, матір накинулася на вбивцю, але жінка її відштовхнула та масляним обігрівачем нанесла 7-8 ударів по голові потерпілої і згодом ще два удари металевим предметом, від чого вона померла", — повідомляється в Офісі Генерального прокурора.

Наступного ранку підозрювана повернулася на місце вбивства, аби приховати сліди та предмети злочину. Тоді ж вона нанесла померлій дитині ще кілька ударів ножем у шию. Вже покидаючи будинок, вона помітила стару жінку на подвір'ї і вбила її теж, аби позбутися свідків. Вона вдарила її цеглиною по голові.

Жінку було затримано. Вона не визнала свою провину в суді, але прокурори надали беззаперечні докази вчинення особливо тяжкого злочину.

Прокурори Офісу Генпрокурора та Львівської обласної прокуратури у Верховному Суді відстояли довічне позбавлення волі для жінки, яка з особливою жорстокістю і цинізмом вбила 8-річну дівчинку, її матір та сусідку — свідка злочину (п.п. 1, 2, 9, 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

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