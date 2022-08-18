В Одесі чоловік зарізав знайомого, а потім вистрибнув з вікна багатоповерхівки

За вказаним фактом проводиться розслідування в рамках кримінального провадження

Правоохоронці одного з відділків поліції міста Одеса отримали тривожне повідомлення, що у дворі багатоповерхового будинку, розташованого у провулку Успенському, було знайдено труп чоловіка. Як вдалося встановити копам, загиблим виявився 22-річний житель міста, який напередодні спілкувався з захисниками правопорядку і надавав їм неправдиві свідчення щодо розбійного нападу на себе.

Про це у четвер, 18 серпня, повідомили у пресцентрі Головного Управління поліції Одеської області, зазначивши, що в рамках слідства щодо загибелі одесита, під час огляду його квартири, у ній було знайдено тіло ще одного чоловіка — 39-річного містянина. Крім того, у помешканні виявили ознаки боротьби та сліди крові.

За попередніми даними слідства, власник житла, який мав численні боргові зобов’язання, у власній квартирі вбив свого знайомого. Для того, аби аргументувати наявність на руках слідів штовханини із загиблим, одразу ж проінформував поліцейських про те, що до його помешкання вдерлися двоє незнайомців і накинулися на нього з ножем. Зловмисники нібито порізали йому руку та відібрали у нього ноутбук. Насправді техніка була здана у ломбард ще наприкінці липня.

Коли ж правоохоронці встановили, що вказана особа інсценувала кривавий злочин, одесит не знайшов іншого способу як уникнути покарання, тож покінчив життя самогубством, вистрибнувши з шостого поверху.

Чоловік вирішив уникнути покарання за скоєне, покінчивши із життям

Наразі слідчі встановлюють обставини смерті двох чоловіків за попередньою кваліфікацією умисне вбивство та самогубство. Призначено низку експертиз, які встановлять достеменні деталі та обставини смерті чоловіка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правоохоронцям вдалося затримати живодерів у двох українських областях. Одному з них, який безжалісно стріляв у кота з пневматичної зброї, виявилося лише 12 років.