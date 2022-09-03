В самом центре Львова мужчина зарезал прохожего (фото)

Мужчина умер еще до приезда "скорой"

На одной из центральных улиц города Льва мужчина ударил ножом местного жителя во время словесного конфликта, в результате чего пострадавший скончался еще до прибытия врачей.

Как сообщает издание "Захід.нет", инцидент произошел в пятницу, около 17 часов вечера на улице Торговой. Предварительно установлено, что конфликт в центре города произошел между 37-летним мужчиной, который является жителем Закарпатья, и 44-летним львовянином.

Один из мужчин во время ссоры не нашел лучшего аргумента, чем достать нож и ударить им своего оппонента. В результате тяжелой травмы пострадавший, которого пытались реанимировать полицейские, до прибытия медиков "скорой", к сожалению, не дожил.

Во Львове зарезали прохожего

На месте убийства работали представители следственно-оперативной группы, патрульные и врачи. В настоящее время правоохранители проводят ряд оперативных мероприятий, чтобы разыскать скрывшегося с места кровавого происшествия убийцу, а также устанавливают причины и обстоятельства спора, который возник между мужчинами.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из улиц Одессы 22-летний юноша зарезал из-за долгов своего знакомого, после чего, поняв, что наказания ему не избежать, выпрыгнул из окна многоэтажки.

Также напомним, в Луганской области маньяк в военной форме беспощадно убил и изнасиловал 8 женщин.