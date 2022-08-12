У Нью-Йорку чоловік з ножем напав на всесвітнього відомого письменника: відео

Мова про британського письменника Салмана Рушді, який прогнівив мусульман своєю книгою

У п'ятницю, 12 серпня, у Нью-Йорку (США) невідомий чоловік накинувся на відомого британського письменника індійського походження Салмана Рушді. Інцидент стався напередодні його виступу.

Як передає BBC, чоловік скоїв напад на Рушді у момент, коли він виходив на сцену, щоб дати лекцію в одному з інститутів Нью-Йорку. Невідомий почав бити письменника чи то просто руками, чи ножем. Ця інформація ще з'ясовується.

Деякі джерела повідомляють, що Салман Рушді після нападу на нього впав, але його кривдника вдалося оперативно затримати. Про наміри зловмисника поки немає жодної інформації.

Нападника одразу затримали

Тим часом Associated Press зазначило, що на Рушді напали на сцені освітнього центру Chautauqua Institution у місті Чаутоква, штат Нью-Йорк. Після того, як медики надали письменнику допомогу, він підвівся на ноги й вийшов. А інші джерела тим часом стверджують, що він отримав поранення у шию та був госпіталізований.

Варто зазначити, що Салман Рушді є автором роману про іслам під назвою "Сатанинські вірші", який вийшов у 1988 році. Ця книга виклала запеклий протест у мусульманському світі за антиісламістські настрої. Тоді іранський аятола (вищий титул шиїтського муджахіда) Хомейні публічно прокляв Рушді й засудив його до смерті. За голову автора книги обіцяли 3 мільйони доларів, через що письменник вимушений був ховатися.

Відео з місця нападу на письменника Салмана Рушді

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російському місті Майкоп силовики скоїли напад на чоловіка через жовту шапку та синю куртку на його семирічному сині.