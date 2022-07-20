"Убив чудову людину": коп у Рівному під час пограбування застрелив військового, стали відомі деталі

Повідомляється, що загиблий був без зброї

Київщина ще досі оговтується від жорстокого убивства дівчини учасником одного з популярних телешоу, а у Рівному вже трапилась нова жахлива трагедія. Причому злочинцем цього разу є співробітник поліції.

Місце злочину біля обмінника у Рівному

Як повідомляє рівненське радіо "Трек", ввечері 19 липня 27-річний поліцейський зі Львівщини спробував пограбувати пункт обміну валют у супермаркеті біля міської лікарні. На заваді йому став доброволець роти швидкого реагування місцевої тероборони, але коп вистрілив у нього, завдавши смертельного поранення.

Місце злочину біля обмінника у Рівному

Загибель побратима підтвердили у соцмережах Добровольчі формування територіальної громади Рівного. Вони також назвали його ім’я. "Роману Ніколайчуку було 42 роки… У пам’яті рідних, близьких і побратимів роти швидкого реагування ДФРМТГ №1 він назавжди залишиться усміхненим, щирим, добрим, активним та сміливим", — йдеться у повідомленні. Загиблий був за освітою правознавцем, захоплювався спортом, туризмом, мисливським собаківництвом, а у тероборону вступив у перші дні війни. У військовослужбовця залишились дружина, діти та внуки.

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У коментарях до допису стверджують, що Ніколайчук під час нападу був без зброї. Також його описують, як чудову людину та хорошого, справжнього і надійного друга.

Як повідомляв "Телеграф", на Рівненщині син директора місцевої АЕС жорстоко убив літню жінку.