Пательнею по голові: кримчанка доступно пояснила чоловіку, чому війна в Україні – це погано

Чоловік від самого початку війни дратував свою дружину демонстративною підтримкою війни

Не тільки українські священники б’ються через підтримку війни в Україні (агресію проявив представник Московського патріархату, звісно), навіть в окупованому Криму відбувається дещо подібне. У пропагандистських ЗМІ з’явилась історія про те, як жінка мало не вбила свого чоловіка-рашиста, які завісив весь спільний дім символами Z та V.

Як пише телеграм-канал Mash, жінка від самого 24 лютого проявляла невдоволення тим, що її чоловік підтримує "спецоперацію". А нещодавно їхній конфлікт теж перейшов у гарячу фазу. Кримчанка на ім’я Світлана під час сварки вдарила свого благовірного, 43-річного Олега по голові пательнею з такою силою, що він втратив свідомість. Після цього вона встромила його голову у відро для сміття. І поки чоловік лежав так, лопатою зрубала прапори з літерами Z та V, облила його автівку бензином і стерла всі рашистські наклейки.

Ображений чоловік виклав в інтернет фото наслідків гніву своєї дружини на власному обличчі та повідомив, що написав на неї заяву в поліцію. Він також купив нові стікери і планує і далі злити Світлану.

Як повідомляв "Телеграф", за манеру вихвалятись своєю підтримкою війни росіяни страждають в тому числі за кордоном. Зокрема, у Туреччині поляки побили групу росіян ймовірно саме за таку позицію. При цьому адміністрація готелю, де сталась масова бійка, втручатись не стала і навіть не викликала постраждалому росіянину швидку.