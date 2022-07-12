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Вырезал сердце и половые органы: жестоким убийцей девушки на Киевщине оказался известный адвокат и участник ток-шоу о женитьбе

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ужасные подробности убийства в селе Новые Безрадичи Киевской области Новость обновлена 12 июля 2022, 15:00
Ужасные подробности убийства в селе Новые Безрадичи Киевской области

Убийцей женщины оказался успешный адвокат и участник ток-шоу о браке

В Киевской области, в селе Новые Безрадичи мужчина убил свою девушку, вырезал и заморозил ее внутренние органы, а остатки похоронил в чемодане. Известно, что потрошителем оказался успешный адвокат и участник ток-шоу о женитьбе. Мужчина уже задержан.

Об этом во вторник, 12 июля, говорится в сообщении у Фейсбук полиции Киевской области. Дорожный чемодан с частями женского тела был обнаружен еще в начале июня.

Известно, что внутри чемодана находились отрезаны женские конечности, а также фрагменты позвоночника. Остатки были тщательно замотаны в женскую одежду. Благодаря детальному описанию найденных в чемодане женских вещей и СМИ в полицию обратилась женщина и сообщила, что именно ее подруга имела похожие вещи и в конце мая перестала выходить на связь.

Убитой оказалась 39-летняя уроженка Краматорска. Весной женщина приехала из Польши в Киевскую область и поселилась в частном доме своего нового знакомого, с которым она хотела устроить личную жизнь.

убийца Новые Безрадичи
убийца Новые Безрадичи

Убийцем-потрошителем оказался 36-летний юрист. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после исчезновения женщины, несколько дней подряд мужчина выносил из дома подозрительные вещи и выбрасывал их в разные места. Во время обыска в его доме в холодильнике обнаружили органы убитой женщины. Мужчина вырезал и заморозил ее язык, почку, матку и сердце.

убийца Новые Безрадичи
убийца Новые Безрадичи

По словам убийцы, между ним и женщиной возник конфликт, из-за чего он задушил свою новую знакомую. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и пытался спрятать остатки. Отмечается, что полицейские задержали и поместили потрошителя в изолятор временного содержания.

По данным из открытых источников, подозреваемый может быть участником телешоу "Свадьба вслепую" по имени Петр. Программа транслировалась на телеканале "1+1" в 2019 году. Во время съемок он надеялся сойтись с жительницей Днепра, однако после окончания программы их пути разошлись.

убийца Новые Безрадичи
убийца Новые Безрадичи
убийца Новые Безрадичи

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал о задержании в Днепре 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек. Его искали почти 12 лет.

Также недавно Киевский суд объявил приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину, убившему мирного жителя Сумской области. За кровавое преступление оккупанту присудили пожизненное заключение.

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